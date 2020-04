Izurba bākā caurumu un iztecināja tukšu. Rīgā sarosījušies degvielas zagļi

Kad apzagtā "BMW" vadītājs pamanīja notikušo, viņš pieņēma, ka degvielas tvertni pārsitis pats, neuzmanīgi braucot pa bedrainiem ceļiem, taču, kad viņš iekāpa mašīnā, saprata, ka to nevar iedarbināt.

"Biju pielējis pilnu bāku. Sapratu, ka maz iespējams, ka var izlīt kaut kur vairāk nekā 50 litri. Piezvanīju savam mehāniķim, viņš uzreiz teica, lai meklēju caurumu. Tagad tā mēdz darīt. Apskatījos arī no apakšas un ieraudzīju, ka, jā, pamatīgi tek. Bākā atradu caurumu rādītājpirksta lielumā," pastāstīja apzagtās automašīnas īpašnieks.

Automašīna bija novietota stāvvietā uz neapgaismotas vietas, tālu no māju logiem. No rīta notikuma vietā ieradās policija, piefiksēja zādzības faktu un pieņēma no automašīnas īpašnieka paskaidrojumus. Ķengaraga policijas iecirkņa pārstāvji uzsākuši kriminālprocesu.