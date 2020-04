Kuri Zodiaka vīrieši ir bezbailīgākie gultā?

Šīs zīmes gandrīz vai zaudē prātu baudkārē, kad runa ir par seksu. Lai zem šī zvaigznāja dzimušo savaldzinātu, ir jāpieliek īpašas pūles: ja esi viņam simpātiska, viņš pats izrādīs iniciatīvu, bet, ja ne, uzreiz liks tev par to zināt.

Diezgan bieži šīs zīmes pārstāvji lec no vienas gultas otrā, burtiski kolekcionējot seksuālos partnerus. Sekss viņiem nav nekas sakrāls, bet tikai veids, kā jautri pavadīt laiku. Viņi nebaidās no eksperimentiem un vienmēr ir gatavi piedzīvojumiem. Taču pēc kopīgi pavadītas nakts zvanu no viņa negaidi - viņš, iespējams, jau izklaidējas kaut kur citur.