Covid-19 izplatījies arī Elejas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā. Inficēšanās konstatēta četriem darbiniekiem

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC), ka četrām personām Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā ir apstiprinātas pozitīvas Covid-19 analīzes. Jelgavas novada pašvaldība ir rosinājusi veikt pasākumus iestādes klientu drošībai un organizējusi ēkas papildus dezinfekciju.

Pašlaik pašvaldībai pieejamā informācija liecina, ka Covid-19 pozitīvas analīzes konstatētas trīs darbiniekiem un vienam no 30 iestādes klientiem. Pēc iestādes vadītājas sniegtā skaidrojuma, pirmdien, 30.martā, trim no iestādes klientiem bija paaugstināta temperatūra, bet, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, vienu ar augstāko temperatūru un trokšņiem krūtīs aizveda uz slimnīcu, savukārt divus no klientiem atstāja iestādē, jo slimības simptomi, pēc mediķu teiktā, neliecināja par būtisku saslimšanu.