Dažas dienas pēc karantīnas izsludināšanas visā valstī Itālijas iedzīvotāji dziedāja un muzicēja viens otram no savu namu balkoniem. Trīs nedēļas vēlāk šī jautrība ir beigusies un iedzīvotāju vidū sākušies nemieri, ziņo portāls "The Guardian".

"Viņi vairs nedzied un nedejo uz balkoniem. Tagad cilvēki baidās nevis no vīrusa, bet gan no nabadzības.

Lielāko nemieru Itālijas iedzīvotājos radīja tas, ka premjerministrs Džuzepe Konte sacījis, ka 4,3 miljardi eiro no solidaritātes fonda tiks novirzīti visām pašvaldībām, bet 400 miljoni eiro tiks novirzīti to reģionu galvenajām amatpersonām - mēriem.

Jautāta, kā Liene jūtas, viņa nedaudz apmulst, bet uzsver, ka jūtoties labi, viss esot kārtībā. Viņa jau no 24. februāra strādā no mājām. "Tajā vakarā paziņoja par to, ka Lombardijas reģionā tiek plānots slēgt izglītības iestādes, muzejus un bāri darbosies vien līdz pulksten 18. Cilvēki arī tika aicināti pašizolēties un strādāt no mājām."