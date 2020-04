UEFA aicina futbola līgas sezonu neatcelt, draudot ar sankcijām

UEFA vēsta, ka ir "pārliecināta, ka futbola spēles atjaunosies turpmākajos mēnešos, ievērojot varas iestāžu norādījumus, un ka jebkurš lēmums atteikties no vietējām sacensībām šajā posmā ir pāragrs un nepamatots."

UEFA paziņojums nāca klajā pēc tam, kad Beļģijā ceturtdien tika pieņemts lēmums atteikties no sezonas turpināšanas pēc aizvadītām 29 no 30 pamatturnīra spēlēm un atsakoties no izslēgšanas spēlēm. Saskaņā ar šo lēmumu par čempioni tika pasludināts "Club Brugge".