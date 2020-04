Nurmagomedovs: Cilvēki ir stulbi, ja viņi iedomājas, ka varu tā vienkārši piezvanīt Putinam

Pēc tam, kad Nurmagomedovs nāca klajā ar paziņojumu, ka nav spējīgs izlidot no Krievijas, kas nozīmēja, ka iziet oktagonā pret Toniju Fergusonu viņš nevarēs, slavenajam cīkstonim parādījās daudzi kritiķi.

Sociālo tīklu lietotāji un mediji uzsvēra, ka, izmantojot privāto lidmašīnu, cīkstonis varētu pamest Krieviju. Vēl viens "risinājums" bija ieteikums Nurmagomedovam zvanīt Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Kāds žurnālists par šādu ideju pat saņēma draudus no Nurmagomedovam pietuvināta cilvēka.

"Kā viņi to ir iedomājušies? Es piezvanu Deinam [Vaitam] un prasu viņam sazināties ar Trampu. Tad pats zvanu Putinam un prasu atļauju izlidot no Krievijas. Pēc tam zvanu Trampam un prasu, lai mani ielaiž ASV? Tas izklausās pēc vājprātīga kino," kritiķiem atbildēja Nurmagomedovs.

Pats cīkstonis gan ir izteicies, ka ir gatavs cīņai, tikai viņa rīcībā neesot informācija par cīņas norises vietu. Sportists sava "Instagram" konta tiešraidē vairākkārt teica savu slaveno frāzi: "Nosūtiet man atrašanās vietu ("Send me location")". Līdz ar to baumas par to, ka Nurmagomedovs tomēr varētu tikties ar Fergusonu turpina virmot MMA sabiedrībā.