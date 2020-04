Rīgā jaunietis no benzīntanka nozog telefonu, cigaretes un trīs kastes ar šokolādi

Naktī uz 2. aprīli ap pulksten 1.30 Rīgas Brasas iecirknī tika saņemts izsaukums uz Sporta ielu Rīgā, kur no kādas degvielas uzpildes stacijas kioska, bojājot logu, izdarīta zādzība no tirdzniecības zāles. Brasas iecirkņa policisti nekavējoties devās uz norādīto adresi, kur netālu no notikuma vietas, kopā ar degvielas uzpildes stacijas apsargiem pa karstām pēdām aizturēja 2005. gadā dzimušu jaunieti.