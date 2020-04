Karantīnvīzija - Krievijas Eirovīzijas pārstāvji "Little Big" sarīko savu interneta izaicinājumu

Соня Таюрская - «Самоизоляция». Заявка на участие в песенном конкурсе #карантиновидение2020 Участвуйте в конкурсе #карантиновидение2020 ссылка на правила в шапке профиля. Отмечай своих друзей в комментариях, кто, так же как и ты в самоизоляции

A post shared by Tayurskaya Sonya Little big (@sonyatayurskaya) on Apr 1, 2020 at 4:18am PDT