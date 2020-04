"Sāp mugura no nelaiķu cilāšanas." Latviete pastāsta par ikdienu, strādājot Itālijas slimnīcā

Ik dienu latviete slimnīcā reģistrējot apmēram 40 miršanas gadījumus, no tiem vismaz 39 pacientiem nāve iestājusies no Covid-19 radītajām sekām un tikai vienam nāvi izraisījusi kāda cita kaite. Bet šī ir tikai vienas slimnīcas aina, kopumā Itālijā ik dienu no koronavīrusa mirst simtiem cilvēku, dzīvību zaudējuši jau ap 10 tūkstošiem Covid-19 slimnieku.