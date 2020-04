Atklātas detaļas par Covid-19 skarto patversmi Rīgā un mirušo slimnieku

"Ja ir pamatotas aizdomas, ka cilvēka nāves cēlonis ir kāda no bīstamajām infekcijām, tad ir jānotiek mirušā cilvēka ķermeņa pataloga anatomiskai izmeklēšanai. Iemītniekam bija vairākas hroniskas saslimšanas, bija testēts arī uz Covid-19, un tests bija pozitīvs. Iemītnieks uzturējās ar visiem kopā patversmē, nebija stacionēts un nebija arī izteiktu saslimšanas pazīmju," pastāstīja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

"Viņam bija insults. Viņš naktī piecēlās, gāja uz tualeti un viņam bija asinsizplūdums galvā, insults. No tā mēs neviens neesam pasargāts. Viņam bija problēmas, viņam bija augsts spiediens, cukura diabēts, liekais svars. Es domāju, ka stress un nervi deva savu," norādīja "Zilais krusts" pārstāve Maija Smane.

Šobrīd patversmē mitinās 102 klienti, no kuriem vismaz 29 ir apstiprināta saslimšana ar koronavīrusu. Inficētie uzturas patversmes pagalmā uzslietajās armijas teltīs, lai saslimušos nošķirtu no veselajiem. Analīzes tiek veiktas tikai tiem, kam ir paaugstināta temperatūra.

"Divas reizes dienā tiek mērīta temperatūra. Ja ir slikta pašsajūta, tiek zvanīts sociālajam darbiniekam, kuram ir mediķa izglītība, mūsu sociālajam darbiniekam un, konsultējoties ar viņu, ved cilvēku uz izolatoru. Tas mums ir trešajā stāvā un ir atdalīts prom no visiem klientiem. Tad mēs uzmanām temperatūrām un viss. Dodam medikamentus," pastāstīja Smane.

Šis ir pirmais gadījums Latvijā, kad veselai ēkai noteikta karantīna. Slimība sākotnēji apstiprināta 27 cilvēkiem, bet epidemiologi pieļauj, ka inficēti varētu būt visi patversmē esošie cilvēki. No darbiniekiem patversmes telpās šobrīd uz vietas karantīnā atrodas vadītāja, sociālā darbiniece un trīs brīvprātīgie. Arī viņi turpmākās divas nedēļas nedrīkst pamest teritoriju.

"Zilais krusts" ir viena no piecām Rīgas pašvaldības līguma organizācijām, kas nodrošina nakts patversmes pakalpojumus, tajā skaitā arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Šobrīd patversme neuzņem nevienu jaunu klientu, izņemot tos, kas laika posmā no 28. līdz 30. martam pametuši patversmi. Pastāv bažas, ka viņi varētu būt slimību aiznesuši tālāk. Vairākas personas jau uzmeklētas, taču, cik to ir kopumā, nav zināms.