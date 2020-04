Lavilenjē pretendē uz "starptautiskā paškarantīnas" čempiona titulu

|| Jour-17 || J’ai la chance d’avoir le sautoir à la maison, alors j’en profite pour faire du sport avec des séances ludiques 😍 Répéter les sauts avec la même perche et la même hauteur pour affiner le travail 😁 @ucs_spirit 👌🏼

