"Nekā personīga": Vairākas Latvijas reģionālās slimnīcas nav gatavas Covid-19 uzliesmojumam

Tagad Dobeles slimnīcā slēgta visa bērnu nodaļa. Daudzi ārsti un darbinieki ir izsisti no ierindas, bet slimnīcas vadītājs notikušajā publiski vaino bērna māti, kura esot maldinājusi mediķus, noklusējot informāciju par kontaktiem ar personu, kas atgriezusies no ārvalstīm.

Sociālajos tīklos notikums izraisīja naidu pret neidentificēto sievieti, dobelnieki bija sašutuši par viņas bezatbildību. Tiesa pacienta ģimene ir dusmīgi, ka slimnīcas vadītājs Juris Bogužs vaino viņus, ar to izraisot agresiju sabiedrībā. Mediķi neesot maldināti.

"Apgalvot, ka māte ir kādu maldinājusi ir nekorekti un izklausās pēc slimnīcas vadības centieniem izvairīties no atbildības. Mēs pilnībā uzticamies mediķiem, viņi dara svētu darbu," uzskatīja anonīmā persona.

"Manuprāt tas ir svarīgi, jo šiem cilvēkiem tagad tiek draudēts. Priekš tam ir tiesībsargājošās iestādes, un tās arī to izmeklēs. Vai viņa teica taisnību vai neteica taisnību, ja. Es neesmu izmeklētājs. Bet jūs jau paziņojāt, ka maldināja. Es nepaziņoju, es teicu, ka iespējams, ka maldināja. Tā ka lūdzu nevajag šitā. Bet vai jūsu mediķiem nevajadzēja strādāt ar vislielāko piesardzību, kad tas notika? Es neuzņēmu to slimnieci, es neārstēju, es neesmu pediatrs. Cilvēki kas to darīja, tiem arī prasiet," sacīja Dobeles slimnīcas valdes priekšsēdētājs Bogužs.