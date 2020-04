"Krīze kā iespēja". Politiķi cīnās par varu, Kariņš un Levits joprojām tic stabilitātei

Tomēr viņam atbalstu izteikt nesteidza Jaunā konservatīvā partija (JKP), kura ministra kandidātam izvirzīja arī dažādus nosacījumus Piemēram, atcelt no amatiem Rīgas un Ventspils brīvostās cilvēkus, kas saistīti ar bijušo Nemiro padomnieku Pāvelu Rebenoku, un, vēlams, izdarīt to vēl pirms Saeimas balsojuma par ministru.

"Jā, viņiem bija tāds, es teiktu, pat vesels sarakstiņš ar to, ko viņi tā kā ierosinātu un gribētu, lai es daru. Taču nu tā atbildība un tie lēmumi jāpieņem man, jo es būšu tas, kas nesīs par to visu atbildību pēc tam," par JKP saka jaunais ekonomikas ministrs Vitenbergs.

Publisku aicinājumu politiķiem krīzes laikā nešūpot valdību, jo sabiedrība viņiem to nepiedos, pauda arī Valsts prezidents Levits. JKP vadītājs un tieslietu ministrs Jānis Bordāns gan uzskata, ka šis brīdinājums nebija adresēts viņiem: "Jaunā konservatīvā partija veicināja valsts stabilitātes un nacionālās drošības jautājumus plus vēl arī potenciāli uzlaboja Ekonomikas ministrijas kompetenci. Valsts prezidents nebija informēts uz to brīdi par Jaunās konservatīvās partijas pozīciju. Viņš nebija konsultējies, nebija aprunājies, un viņam bija sniegta nepareiza informācija."

Ātrāk nekā valdošajā koalīcijā ietilpstošā JKP atbalstīt Vitenberga kandidatūru apsolīja opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Apvienībā gan apgalvo, ka šis neesot bijis mēģinājums bruģēt sev ceļu uz atgriešanos valdībā. "No mūsu puses mēs to jautājumu šobrīd... Nav darba kārtībā, nevienā jautājuma kontekstā mēs neesam skatījuši to, ka mēs varētu iet valdībā. Šo Vitenberga jautājumu mēs tiešām skatījām kā jautājumu, kuru mēs jau divas nedēļas atpakaļ norādījām, ka vajag ekonomikas ministru. Un, kad mēs redzējām, ka šīs ķildas sākās savā starpā, mēs izdarījām nelielu spiedienu no malas, lai tas ātrāk atrisinās."