Armijas un citu papildspēku iesaistīšana. VM izstrādājusi četrus situācijas attīstības scenārijus cīņā ar Covid-19

"Šeit nav vietas māņticībai. Kādreiz šķiet, ai, ja es par to nedomāšu, tas nenotiks. Mēs nedrīkstam tā darīt. Manos pienākumos ir padomāt, vai mēs varam uztaisīt to pagaidu slimnīcu, un cerēt, ka mums to slimnīcu nevajadzēs izmantot."