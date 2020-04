Baltkrievijā joprojām nav ierobežojumu saistībā ar Covid-19 pandēmiju. Mediju pārstāvjiem radušās aizdomas par dezinformāciju

Valsts prezidents Aleksandrs Lukašenko iesaka iedzīvotājiem neuztraukties. Šņabis un sauna pasargāšot no jebkura vīrusa. Viņš apgalvo, ka Baltkrievijā epidēmija tiek kontrolēta un citu Eiropas valstu reakcija ir neadekvāta, jo nogalina ekonomiku. Pirms nedēļas Lukašenko piedalījās publiskā hokeja spēlē.

Kamēr no varas iestādēm rīcības nav, iedzīvotāji paši izlemj strādāt no mājām, pasākumi ir mazāk apmeklēti, iedzīvotāji vāc naudu, lai palīdzētu mediķiem. Vīrusa epidēmija televīzijas ziņās pat nav starp galvenajām ziņām. Svarīgākas ir Baltkrieviju it kā apdraudošās NATO mācības, kas Covid-19 dēļ atceltas.