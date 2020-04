Infektologs: Mēs nevaram atļauties riskēt un atcelt noteiktos Covid-19 pandēmijas ierobežojumus

Pagājušās nedēļas kritumu jaunu pacientu skaitā speciālists skaidro ar to, ka iepriekš daudzi gadījumi bija saistīti ar atbraucējiem no ārzemēm un viņu kontaktpersonām. Savukārt aizvadītajā nedēļa gadījumi bija epidemioloģiski sarežģītāki, daži saistīti ar veselības aprūpes iestādēm un aprūpes namiem, turklāt tika konstatēts uzliesmojums patversmē. "Šiem uzliesmojumiem var būt nopietnākas sekas," brīdināja infektologs.

Pašreizējo notikumu attīstību Latvijā Dumpis redz kā analoģisku Slovākijā un Gruzijā, kas pagaidām ir tās valstis, pēc kuru datiem šķiet, ka epidēmija ir zināmā mērā kontrolēta no paša sākuma. Pēc infektologa paustā, Latvijas situācija atšķiras arī no Igaunijas un Lietuvas, kur ir ieviesti stingrāki piesardzības pasākumi. "Iespējams, ka mūsu sākotnējā reakcija bija mērķtiecīgāka," pieļāva speciālists un, pamatojot savu minējumu, norādīja, ka "testēšana un kontaktu meklēšana bija viena no mūsu prioritātēm no paša sākuma". Ņemot vērā situāciju ārvalstīs, infektologs skaidroja, ka daudzi šo vēsturiski pierādīto darbību nozīmi, proti, agrīno testēšanu un kontaktpersonu apzināšanu sākotnēji nenovērtēja un vairāk paļāvās uz dažādiem moduļiem un aprēķiniem.