Kopš Covid-19 pandēmijas dēļ noteikto ārkārtas stāvokļu sākuma, visā pasaulē ir aktivizējušies interneta lietotāji. Kamēr daudzi dalās ar padomiem par to, kā šajā laikā izdzīvot, citi iet soli tālāk - kritizē, izsmej un pat ziņo par cilvēkiem, kas pārkāpj valdības noteiktos drošības pasākumus. Daudziem šī "atmaskošana" var maksāt darbu vai sociālās saites, taču - vai tas ir tā vērts, lai saglabātu sabiedrības drošību? Par to raksta laikraksts "The Guardian".