Par apsmieklu kļūst krievu modeles izteikumi, ka viņai esot medaljons pret koronavīrusu

Никаких карточек блокаторов вирусов, а так же вакцины от вируса covid-19. Лучше чеснок на себя повесьте и сидите дома! И скажите это своим родителям, сейчас мошенники подтянутся, в России уже.

A post shared by АННА БОНД ❤️ (@annabondarchuk) on Apr 4, 2020 at 9:26am PDT