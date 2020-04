Lieldienu brīvdienās Rīgā būs izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā

Šajās dienās tiks nodrošināta 52. maršruta autobusa kustība un būs izmaiņas 11. maršruta autobusa kustības sarakstā, proti, 11. maršruta autobusi no plkst. 9 līdz 19.30 visos reisos abos virzienos iebrauks Jaunciema kapos.

Sestdien, 11. aprīlī, klientu apkalpošanas centrs Spīķeru ielā 1 strādās no plkst. 10 līdz 16, bet 10., 12. un 13.aprīlī centrs būs slēgts.

Sestdien, 11. aprīlī, maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās - autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no plkst. 9 līdz 17, bet Vecrīgā no plkst. 6 līdz pusnaktij.