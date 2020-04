Re:Check ⟩ Vai citu valstu lidostas ar termokamerām nosaka emocijas?

Vēl Ģirģens norāda, ka par kameru izmantojumu esot informācija, kas nav publiski pieejama. Tāpat viņš arī skaidroja, ka nozīme būtu ne tikai kamerai: “Robežsardze strādā pēc zināmiem algoritmiem – kas ir tā persona, kas brauc, kāds ir viņa vecums, no kurienes viņa ielido, no Latīņamerikas vai no kurienes. Ir vesela rinda risku, par kuriem es jums nestāstīšu.” Līdz ar to apturētu ne katru, kurš uztraucas.