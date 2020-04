FIBA izpildkomiteja uz 2022. gadu pārceļ Eiropas čempionātu vīriešiem

FIBA pagājušajā nedēļā pauda gandarījumu par koriģēto Tokijas spēļu datumu apstiprināšanu no 2021.gada 23.jūlija līdz 8.augustam un pateicās Starptautiskajai olimpiskajai komitejai (SOK) par sadarbību un savlaicīgu risinājumu šai sarežģītajai situācijai.

Pēc rūpīgas iespējamo scenāriju analīzes un ievērojot reģionālo biroju un sacensību komisijas ieteikumus, FIBA izpildkomiteja nolēma nākamā gada Eiropas čempionātu un Amerikas kausu pārplānot uz laiku no 2022.gada 1. līdz 18.septembrim.

Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīri tiks izspēlēti laika posmā no 2021.gada 22.jūnija līdz 4.jūlijam (precīzi datumi vēl jāapstiprina SOK).

Lai izvairītos no sadursmes kalendārā ar olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīriem, 2021.gada Āfrikas čempionāts, kas norisināsies no 24.augusta līdz 5.septembrim, un Āzijas kauss, kuru izspēlēs no 17. līdz 29.augustam, tiek pārplānoti attiecīgi par vienu un divām nedēļām, 2021.gada augustā.