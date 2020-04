"airBaltic" no Ķīnas uz Latviju atgādā vēl vienu kravu ar miljons sejas maskām

Šis lidojums tika veikts ciešā sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, "AirLink Aviation Services" un "Wish Global".

Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc kravas pārvadājumiem no Ķīnas uz Eiropu Covid-19 krīzes laikā, "airBaltic" sadarbībā ar savu kravas pārvadājumu pārstāvi – loģistikas kompāniju "Wish Global" – un ar "Airlink Aviation Services" tehnisko atbalstu ir izstrādājusi piegādes ķēdes risinājumu kravas pārvadājumiem no praktiski jebkuras Ķīnas lielās pilsētas uz Baltijas valstīm un tālāk, izmantojot pasažieru lidmašīnas kravas pārvadājumiem.