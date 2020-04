"Viņi dzer, viņi nepārtraukti dzer." Čiekurkalnā divi vīrieši nejauši izraisa ugunsgrēku

Dzintars un Juris jau gadiem ilgi esot istabas biedri vienā no Čiekurkalna trešās šķērslīnijas nama dzīvokļiem. Kaimiņu vidū abi vīrieši pazīstami kā nemiera cēlēji, jo nereti lieto alkoholu. Kāda kaimiņiene stāsta, ka pirms īsa laika no bēdīgi slavenā dzīvokļa loga karājās kāds apjucis cilvēks.

Dzīvoklī un kāpņu telpā piedūmojums izplatījās strauji, tāpēc ugunsdzēsējiem nācās no briesmām glābt gan Juri, gan Dzintaru. Vīrieši pašu spēkiem nebija spējīgi izkļūt no istabas. Dzīvokļa saimnieki saka, ka cietuši neesot un no mediķu palīdzības atteicās.