Mežotnes pagasta ļaudis neapmierināti par 18 bulgāru izmitināšanu Garozas ciema pamestajā internātā

Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka tas varētu būt bīstami. Speciālistiem nākas iesaistīties, skaidrojot, ka lielākas iespējas inficēties būtu no ciemos atbraukušiem mazbērniem, nevis no netālu karantīnā dzīvojošiem ārzemniekiem.

18 bulgāru grupa, no kuriem viens ir inficēts ar Covid-19, karantīnā izvietoti Mežotnes pagasta Garozas ciema pamestajā internātā. Viņi palikuši Latvijā, jo pirmdien, 6. aprīlī, lietuvieši neļāva veikt tranzītu caur savu valsti. Pašlaik internātu no divām pusēm uzrauga policijas ekipāžas.

Garozas pagasta vietējie iedzīvotāji iebilst pret karantīnas zonu pie sevis un baidās par to, ka vīruss varot izplatīsies pa ciemu. Par lielāko draudu tiekot uzskatīta atvestais atvērtā tipa atkritumu konteineru, kas nolikts zem bulgāru logiem. Vietējo vidū izskan spekulācija, ka suņi un kaķi varot ielīst konteinerā un inficēties ar Covid-19, ja konteinerā kādas lietas būtu izmetis ar koronavīrus saslimušais bulgārs.

"Tas fakts, ka mums te ir arī dzīvnieki, kas mums šeit staigā un iet medībās uz to konteineru skatīties, kas tur ir, un dzīvnieki pārnēsā slimības," raidījumam "TV3 Ziņas" sacīja vietējā iedzīvotāja Vera.

"Vīruss ārējā vidē nav dzīvotspējīgs. Saistībā ar inficēšanos no dzīvniekiem – nav pierādījumu un pētījumu, ka no mājdzīvniekiem cilvēki inficētos ar Covid-19," norādīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Garozas ļaudīm gan ir vēl virkne citu versiju, ka vīruss varot izlauzties no bulgāru karantīnas zonas. "Viņi bija logos izkarinājušies un bļaustījās, ka neesot veselu "sutku" pīpējuši un ka viņiem vajagot cigaretes. Policisti sazinājās ar vietējā veikala īpašnieci, un viņiem atveda cigaretes," stāstīja Vera.

"Nauda – no cilvēkiem rokas rokā aiziet uz to veikalu, kur mēs visi ejam iepirkties, to naudu izdod mums ārā. Ko tad viņi – mazgā un žāvē vai nez ko dara. Dezinficē?" domīga bijusi cita vietējā iedzīvotāja Zenta.