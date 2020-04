SPKC publiskojis jaunākos datus par Covid-19 izplatību valstī

Pēdējās diennakts laikā no Covid-19 skarto teritoriju saraksta izņemts Mazsalcas novads.

Vēl aizvien visvairāk saslimušo konstatēts no 30 līdz 39 gadus veco iedzīvotāju vidū - kopumā zināms par 160 Covid-19 pacientiem šajā vecuma grupā. Tikmēr vecumā no 50 līdz 59 gadiem zināms par 103 inficētajiem, savukārt vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem - par 74 Covid-19 pacientiem.