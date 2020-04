Apstiprināto Covid-19 gadījumu skaits pasaulē tuvojas diviem miljoniem, tas laupījis vairāk nekā 116 000 tūkstošu dzīvības, bet vairāk nekā 441 000 cilvēku ir atlabuši. Par slimības gaitu un atlabšanu joprojām ziņas ir skopas, parādījusies arī informācija par pacientiem, kuri, iespējams, inficējušies atkārtoti. Kamēr visā pasaulē joprojām notiek cīņa ar jauno koronavīrusu, daži cilvēki, kuri ir atveseļojušies, var atsākt ikdienas gaitas. Ar viņu stāstiem dalījies laikraksts "The New York Times".

Kristija Karasa un viņas vīrs saņēma kārdinošu īsziņu no draugiem, kurus nebija redzējuši kopš februāra, kad visi četri bija vieni no pirmajiem cilvēkiem ASV, kas inficējās ar koronavīrusu.

"Vakariņas pie mums?"

Bija pagājusi pusotra nedēļa kopš kāds no viņiem bija izjutis simptomus - pietiekami ilgs laiks, lai būtu pamats domāt, ka Covid-19 pacients vairs nevar aplipināt citus. Un, pieņemot, ka pielietojamas ierastās zināšanas par virusoloģiju, viņiem nebija risks tuvākajā laikā inficēties atkārtoti.

Karasai pētnieks atbildēja, ka viņa, iespējams, ir "viena no visdrošākajiem cilvēkiem valstī". Karasa un viņas vīrs Bils Hārpers, kuri nedēļu bija pacietuši galvassāpes un slimības zināmākos simptomus - drudzi un sausu klepu, ilgojās pēc sociāliem kontaktiem.

"Es paskatīšos plānotājā," Karasa atbildēja uz īsziņu. "Ak, ko gan mēs ākstāmies? Plānotājā nekā nav."

Tā divi Sietlas pāri iegāja pandēmijas fāzē, par kuru lielākā daļa cilvēku tikai joprojām tikai sapņo. Vēl tikai marta vidū mazāk nekā 5000 cilvēkiem ASV bija apstiprināts koronavīruss. Daži joprojām klepo vai ir "piesieti" skābekļa baloniem. Daudzi ir miruši.

Taču pirmais Covid-19 pārdzīvojošo pacientu vilnis, kuri, ļoti iespējams, ir apveltīti ar spēju, ko infekciju slimību speciālisti sauc par adaptīvo imunitāti, atsāk savas gaitas. Viņi uzturas veikalu ailēs un aiztiek rokturus, ne aci nepamirkšķinot. Viņi ceļo, ja tas nav obligāti nepieciešams. Viņi uzņem ciemiņus. Viņi apskaujas.

Kad vairums cilvēku joprojām izmisīgi cenšas neinficēties un apstiprināto gadījumu skaits ASV tuvojas pusmiljonam, vairāki Covid-19 izslimojušie "The New York Times" pastāstīja, kā bija atlabt.

Veselības aprūpes darbinieki, kuri saslima un ir atveseļojušies, slimnīcās strādā maiņas to kolēģu vietā, kuriem joprojām ir risks saslimt. Daudzi, kuri uzveikuši infekciju, tai skaitā daži, kuri kļuvuši par bezdarbniekiem, ziedo asinis biotehnoloģiju uzņēmumiem un pētniekiem, kuri meklē veidus, kā izveidot zāles no antivielām.

Viņi ir pārlaimīgi, viņi ir pateicīgi.

"Mans dēls visu laiku prasīja: "Vai tētis nomirs?"" pastāstīja Klements Čovs, 38 gadus vecs profesors, kurš savu lietotājvārdu "Twitter" nomainījis uz "Klements "Es uzveicu Covid-19" Čovs. Viņš bija pirmais Covid-19 pacients Jūtas Universitātes slimnīcas intensīvās terapijas nodaļā, un nesen viņš atzīts par izveseļojušos. "Bija laba sajūta - varēt viņam pateikt nē."

Reizēm viņi jūtas vainīgi par to, ka, iespējams, izplatījuši slimību pirms par tās esamību zināja visi, un par to, ka ir izveseļojušies, kamēr citiem tas nav izdevies.

"No mūsu kuģa nomira 11 cilvēki," sacīja 67 gadus vecais Karls Goldmens, kurš 29 dienas pavadīja Nebraskas izolācijas nodaļā pēc evakuācijas no kruīza kuģa "Diamond Princess", uz kura februāra vidū bija viens no pasaulē augstākajiem Covid-19 pacientu gadījumiem ārpus Ķīnas. "Tas varēja būt ikviens no mums."

Itālijā daži ierēdņi piedāvājuši izsniegt "imunitātes sertifikātus", kas ļautu tiem, kuriem ir vīrusa antivielas, brīvi pārvietoties un atgriezties darbā. Šis ir ētiski sarežģīts jautājums, kuru aktīvi apspriež arī Baltā nama koronavīrusa īpašā vienība. Arī apstākļos, kad nav norādījumi sabiedrībai, cilvēki, kuri atlabuši no Covid-19 stāsta, ka prāto par atbildību, kas nāk līdzi iespējamai imunitātei.

"Es ļoti labi apzinos savu privilēģiju - ka varu nebaidīties," 40 gadus vecā Karasa, kura ir rakstniece un redaktore nesen rakstīja "Seattle Times" slejā.

Tomēr ir arī neskaidrības. Kaut gan ASV vadošais speciālists infektoloģijā Dr. Entonijs Fauči ir paudis, ka ir "ļoti pārliecināts", ka cilvēki, kuri ir atlabuši, ir pasargāti pret atkārtotu inficēšanos, nav ideāla testa, lai noteiktu imunitāti, kā arī nav vēl zināms, cik ilgi tā strādā. Vadlīnijas no veselības aprūpes iestādēm par to, kad tieši inficējies cilvēks vairs nav bīstams citiem, ir pretrunīgas, un testi ne vienmēr var apstiprināt, ka cilvēkam vairs nav vīruss. Daži no Covid-19 atlabušie saskaras ar stigmu no kaimiņiem, kuri zina, ka viņi ir bijuši inficēti.

Karasa ar vīru izbraukuma vakarā paņēma labu vīnu, ko bija taupījuši īpašam notikumam. Viņu draugi pasūtīja ēdienu no vietējās grila restorāna. Visi skaļi sarunājās, atcerējās pāris, nereti vienlaicīgi. Viņi vienojās, ka nepublicēs savas atkalapvienošanās fotogrāfijas sociālajos tīklos. Lai cik ļoti viņi vēlējās nodot vēsti par cerību, viņi baidījās radīt iespaidu, ka lielās.

"Nav tik daudz cilvēku, kas saslima un tagad ir veseli," sacīja Karasa. "Ir tā, ka mums pašiem ir jāsaprot, kā jārīkojas."

Meita iesēžas lidmašīnā

Elizabete Šneidere necieta, ja radās iespaids, ka viņa pārkāpj noteikumus, kam jāpasargā citi, un viņa zināja, ka to panākumus nosaka kolektīva apņemšanās.

Tomēr štata veselības dienests bija paziņojis, ka cilvēkiem, kuriem tests apstiprinājis koronavīrusu, atļauts pārtraukt pašizolāciju septiņas dienas pēc pirmo simptomu parādīšanās un trīs dienas pēc drudža pazušanas. Pēc šiem rādītājiem viņai bija vaļa lidot no Sietlas uz Tūsonu Arizonā, lai apciemotu vecākus.

37 gadus vecajai Šneiderei ir doktora grāds bioinženierijā. Viņa bija lasījusi pētījumu par pērtiķiem, kurā norādīja uz to, ka koronovīrusu izslimojušie vismaz sākumā būs rezistenti pret inficēšanos. No viņas lielāka jēga būs Tūsonā, sieviete bija nospriedusi, kā ģimenes ieceltajam pārtikas veikalu apmeklētājam. It īpaši tādēļ, ka viņas mātei ir astma, kuras dēļ viņai ir lielāks risks, ka, inficējoties ar vīrusu, slimības gaita būs smagāka.

Taču atgriešanās sabiedrībā, kas lielā mērā pārstājusi funkcionēt, var radīt jaunu izolētības sajūtu, atklāja Šneidere.

"Es padomāju: "Vai man viņiem pastāstīt, ka ar to slimoju?"" viņa sacīja par pasažieriem, ar ko ceļoja kopā gandrīz tukšajā lidojumā. Gandrīz visi runāja par Covid-19. "Beigu beigās es nobijos."

Šneiderei, kura dzīvo viena un divas nedēļas bija pašizolācijā pēc marta sākumā veiktā testa, laiks ar vecākiem, spēlējot galda spēles un gatavojot pēc labi zināmām receptēm, bija spēcinošs.

Reiss, ar ko viņai bija jāatgriežas Sietlā, tika atcelts pasažieru trūkuma dēļ.

Un reisā, ar ko viņa devās, bija tik maz cilvēku, ka viņai nebūtu bijusi iespēja aprunāties, pat ja to vēlētos.

"Tukšs," īsziņā rakstīja Šneidere.

Ārste atgriežas neatliekamajā palīdzībā

Kādā svētdienā Dr. Deinas Kasas pirmā 12 stundu maiņa pēc atgriešanā neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā bija pusē, kad viņa saņēma viennozīmīgākās ziņas par imunitāti pret koronavīrusu, kādas šobrīd ir pieejamas.

Dažas dienas iepriekš Dr. Kasa, kurai martā apstiprināja inficēšanos pēc Covid-19 pacientu ārstēšanas, bija nodevusi asins paraugus pētījumam, kas, viņa cerēja, citiem palīdzēs cīņā ar slimību.

Pētījumā, ko veiks Sīnaja Kalna slimnīcas pētnieki, cerēts izmantot vīrusa antivielas no atlabušiem donoriem, lai ārstētu tos, kas patlaban ir slimi. Lai pārbaudītu piemērotību, brīvprātīgo asinīs tiek meklētas pareizās antivielas. Tie, kuriem tās ir daudz, tiek nosūtīti uz donoru centru, lai stundu garā procesā ziedotu plazmu - tik daudz, cik varētu pietikt trīs pacientu ārstēšanai.

Dr. Kasa atbilda prasībām.

"Man piezvanīja," svētdienas vakarā pa telefonu pastāstīja sieviete. Viņai fonā nerimās "ātrās palīdzības" sirēnas, un Covid-19 "ir visur", mediķe sacīja.

No rīta viņa bija ietvītojusi fotogrāfiju ar sejas masku. "Pa ceļam uz pirmo maiņu trīs nedēļu laikā neatliekamajā palīdzībā," viņa rakstīja.

Viņa jau vija sagatavojusies dažādās procedūrās aizstāt kolēģus, kuri nebija inficējušies.

"Kad uzzini, ka tev ir antivielas, rodas sajūta, ka vienkārši ir pienākums palīdzēt," sacīja Kasa. "Visi citi dara labu darbu. Bet kaut kādā līmenī ir doma - tu esi gana laimīga, ka to izslimoji."

Vai es varu apskaut vecmāmiņu?

5. gs. p.m.ē. sengrieķu vēsturnieks Tukidīds ziņoja, ka tiem, kas izdzīvoja Atēnu mēra laikā, bija jāapkopj tie, kas vēl slimoja.

1776. gadā Džordžs Vašingtons, kurš bija pārslimojis bakas, tikai tos karavīrus, kas bija pārcietuši slimību, nosūtīja uz Bostonu, kur bija noticis slimības uzliesmojums.

"Cilvēki jau sen ir sapratuši, ka tiem, kuri pārcieš akūtu infekciju, izveidojas imunitāte," sacīja Maikls Oldstouns, Skripsa Pētniecības institūta virusoloģijas un imunoloģijas emeritētais profesors un grāmatas "Vīrusi, mēri un vēsture" autors.

Šī vēsture gan neatbild uz visiem jautājumiem, kas ir no koronavīrusa atlabušo galvās. "Facebook" grupās, ārstu balss pastkastītēs, vēstulēs žurnālistiem tiek uzdoti jautājumi, uz kuriem nav vienkāršu atbilžu.

Kad ir droši doties ārā? Ko tas nozīmē, ka drudzis ir pazudis, bet smaržas un garšas sajūta nav atgriezusies? Vai es drīkstu apskaut vecmāmiņu? Vai pozitīvs antivielu tests garantē imunitāti?

Daļu apjukuma pastiprina testēšanas nepietiekamība. Un daļu steidzamības veicina stigma, kas saistīta ar atrašanos ārpus mājām. 69 gadus vecais Volters Lamkins, kurš strādā par konsultantu kādā uzņēmumā Sentluisā, martā saņēma apstiprinājumu, ka ir saslimis, un aprīļa sākumā tika atzīts par izveseļojušos.

"Es nevienu nevaru inficēt, un nevaru inficēties pats," viņš sacīja.

Tomēr kā paplašinātās ģimenes izvēlēto veikalu apmeklētāju, "cilvēki mani nosoda" un prāto, vai viņam būtu jāatrodas sabiedrībā, sacīja Lamkins. "Ja vien es neveicu testu, kas ir negatīvs, es nevaru atbildēt uz šiem jautājumiem."

Taču viņam sacīts, ka viņš nevar veikt atkārtotu testu, lai apstiprinātu, ka vīrusa vairs nav, jo testi tiek taupīti cilvēkiem ar simptomiem.

"Labi, bet, ja neviens neveic testu, ko tev darīt?" jautāja Lamkins.

Jāziedo "Antibody Elixir".

Viena lieta, ko gūzmām Covid-19 pārslimojušo vēlas darīt, šķiet, ir piedalīties antivielu pētījumos.

"Ja ir iespēja, ka varu palīdzēt cilvēcei, es piedalos," sacīja Riks Raits no Redvudas Kalifornijā.

Raita gadījumā, kad testi vairākkārt bija pozitīvi, bet viņam nebija nekādi simptomi, pēc asinsanalīzēm ieradās uz viņa mājām, kolīdz beidzās noteiktā pašizolācija. Zāļu meklēšanas start-up uzņēmuma "Augmenta" līdzdibinātājs, kurš par Raitu martā bija lasījis laikrakstā, bija secinājis, ka viņa antivielas varētu būt īpaši spēcīgas.

Nesen Jaunās Izraēlas draudzes locekļi sinagogā Ņūrošelā Ņujorkas štatā, kur daudziem biedriem tika konstatēts koronavīruss, skatījās prezentāciju platformā "Zoom", kurā Rokfellera Universitātes pētnieki stāstīja par plazmas ziedošanas nozīmi, vienlaikus izskatot lūgumus no netālu esošā Montefjores Medicīnas centra zinātniekiem.

Tomēr daudziem kādreizējiem koronavīrusa pacientiem pārliecināšana nav nepieciešama. 26 gadus vecais Džeikobs Brauns ar velosipēdu devās uz Sīnaja Kalna slimnīcu, lai ziedotu asinis. Nākamajā dienā viņš devās uz Rokfellera Universitāti, lai darītu to pašu.

Brauns, kurš koronavīrusa izraisīto ekonomisko seku dēļ atlaists no diviem darbiem, gluži nejutās imunitātes spēju pārņemts. Tomēr asiņu ziedošana viņam lika justies labāk, pastāstīja vīrietis.