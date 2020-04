Islandes mežziņi piedāvā risinājumu tiem, kuriem sociālās distancēšanās laikā pietrūkst apskāvieni

Cilvēkiem vajadzētu nesteigties, lai gūtu visus labumus no koku apskaušanas. "Piecas minūtes ir ļoti labi, ja dienā vari veltīt piecas minūtes apskāvienam, tas noteikti ir pietiekami," sacīja Tors. "To var arī darīt daudzas reizes dienā, slikti nebūs. Bet vienreiz dienā noteikti nāks par labu, pat ja to darīsi tikai dažas dienas."

"Ir ļoti jauki aizvērt acis, kad apskauj koku. Es varu pielikt vaigu pie stumbra un just siltumu un straumes ieplūstam no kaka manī. To patiešām var just," sacīja mežzinis.