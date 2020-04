Vienīgais šķērslis - tēvs. Daugavpilī notiesāts vīrietis par internetā iepazītās draudzenes tēva slepkavību

Tāpat sieviete darījusi zināmu, ka viņas tēvs pastāvīgi kontrolē viņas gan telefona saziņu, gan jebkura cita veida saziņu ar citām personām, kategoriski negribēdams pieļaut, ka viņai izveidojas attiecības ar kādu vīrieti. Šādu iemeslu dēļ viņa pastāvīgi uzsvērusi, ka viņu savstarpējās attiecības ir slēpjamas no tēva.

Kad notiesātais vīrietis izteicis vēlēšanos uzsākt ar viņu kopdzīvi atsevišķi no vardarbīgā tēva, līdzi ņemot arī viņas abas mazgadīgās meitas, sieviete apgalvojusi, ka viņas tēvs savas dzīves laikā to nekādā gadījumā nepieļaušot. Šādi viņa esot radījusi iespaidu, ka vienīgais šķērslis un apgrūtinājums abu attiecībās ir viņas tēvs un tikai viņa dēļ viņiem neesot iespējama kopēja kopdzīve, tēvam esot dzīvam.

Sieviete esot norādījusi, ka vienīga iespēja uzsākt kopdzīvi esot atbrīvoties no tēva ietekmes, viņu noslepkavojot. Viņa arī norādījusi, ka pati to nespēj izdarīt, bet vēlas, lai to izdara kāds cits. Sākotnēji abi divi apsvēra, ka par 1500 eiro varētu nolīgt kādu personu slepkavības izdarīšanai, taču secināja, ka tas nav iespējams naudas trūkuma dēļ. Sarunas laikā sieviete arī izteikusi piedāvājumu vīrietim, ka viņš varētu paveikt šo slepkavību.