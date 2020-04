NBA superzvaigzne Rasels Vestbruks ar dāsnu ziedojumu palīdz bērniem no mazturīgām ģimenēm

Vestbruka "Why Not?" fonds sadarbojās ar bezpeļņas organizāciju "Comp-U-Dopt", lai nodrošinātu datorus bērniem, kuriem savādāk, iespējams, nav piekļuves datoriem.

"Dāsna Vestbroka "Why Not?" dāvana ļaus mums ievērojami palielināt krājumus un nodrošinās, ka mēs varam turpināt palīdzēt Hjūstonas ģimenēm, kurām tas visvairāk nepieciešams," sacīja Kolins Dempsijs no "Comp-U-Dopt".