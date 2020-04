Sociālo tīklu platformās rīkos globālo digitālo streiku klimata nākotnei

Viņa stāstīja, ka globālais streiks nākotnei, kuru organizē starptautiska, neformāla jauniešu kustība "Fridays For Future", norisināsies arī Latvijā ar saukli "neatgriežamies pie vecajiem ieradumiem". Covid-19 un ārkārtas stāvokļa dēļ plānotie gājieni ielās pārtop par digitāliem streikiem, un tie vienlaikus norisināsies vairāk nekā 50 pasaules valstīs.

"Fridays For Future" ir starptautiska kustība, kuras aizsākumi meklējami 2018.gada augustā, kad zviedru skolniece Grēta Tunberga trīs nedēļas pēc kārtas katru skolas dienu sēdēja pretī Zviedrijas parlamentam, protestējot pret valdības rīcības trūkumu saistībā ar klimata pārmaiņu krīzi. Par klimata pārmaiņām runā ne tikai zinātnieki un organizācijas, bet arī jaunieši un skolēni, izejot ielās un protestējot, norādīja Ašmane.

Viņa uzsvēra, ka, pārceļot ANO klimata izmaiņu samitu "COP 26" uz 2021.gadu, rīcība saistībā ar klimata pārmaiņām ir ļoti nepieciešama. Pašlaik "Fridays for Future" mērķis ir līdz 2030.gadam Eiropas Savienībā (ES) panākt vismaz 65% no siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) samazināšanu, salīdzinot ar 1990.gadu. Tas būtiski ietekmētu klimata pārmaiņas. ES ir jārāda piemērs citām pasaules valstīm, kas nav ES sastāvā, un Latvijai ir jāturpina pieprasīt ambiciozāki plāni. Ar digitālo streiku "Fridays for Future" aicina politiķus pieņemt lēmumus, kas attiecīgi atbilst emisiju samazināšanai līdz 2030.gadam.