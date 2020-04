Taizemē miris pirmais pacients, kurš ar Covid-19, iespējams, inficējies no līķa

Taizemē ar Covid-19 miris tiesu medicīnas darbinieks, kurš ir pirmais slimības upuris, kurš, iespējams, inficējies no koronavīrusa upura mirstīgajām atliekām, vēstīts sestdien, 11. aprīlī, akadēmiskajā žurnālā "Journal of Forensic and Legal Medicine" publicētā vēstulē.