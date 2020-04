Tiešraide ⟩ Informē par repatriācijas reisu atsākšanu drošā veidā

Tiešraide: Preses konference 15. aprīlī

Attālinātajā preses konferencē piedalīsies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule, Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins, Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un Ārlietu ministrijas preses sekretārs Jānis Beķeris.

Preses konference notiks plkst.13, izmantojot lietotni "Zoom".

Jau ziņots, ka Latvijas lidsabiedrība "airBaltic" un Latvijā reģistrētā lidsabiedrība "SmartLynx Airlines" šodien veiks repatriācijas reisus Baltijas valstspiederīgo atgādāšanai no Amsterdamas, Frankfurtes, Nicas un Stokholmas, aģentūra LETA uzzināja Satiksmes ministrijā (SM).

"airBaltic" reiss Rīga-Amsterdama izlidos plkst.11, bet reiss Rīga-Frankfurte izlidos plkst.11.50.

Savukārt reiss Amsterdama-Rīga tiks veikts plkst.14.20 un ieradīsies Latvijā plkst.17.35. Reiss Frankfurte-Rīga izlidos plkst.15.10 un ieradīsies Rīgā plkst.18.25.

Ar reisiem uz Nīderlandi var izceļot tikai Nīderlandes pilsoņi un personas ar Nīderlandes sociālās apdrošināšanas numuru (pastāvīgā dzīves vieta Nīderlandē). Tranzīta pasažieriem jāspēj pierādīt tālākais ceļš ar aviobiļeti vai citu transporta biļeti.

Tāpat arī ar reisiem uz Frankfurti drīkst doties Vācijas pilsoņi un ārvalstnieki ar pastāvīgo dzīvesvietu Vācijā. Pēc ierašanās Vācijā obligāti ievērojama 14 dienu karantīna. Tranzīta pasažieriem jāspēj uzrādīt biļetes tālākam ceļam, un viņi var tikt lūgti nepamest lidostas tranzīta zonu līdz nākamajam reisam.

"SmartLynx" reiss"LYX8524" izlidos no Nicas Francijā šodien plkst.16, lai ielidotu Zviedrijas galvaspilsētā Stokholmā plkst.19, no kurienes plkst.19.50 izlidotu uz Rīgu, lai starptautiskajā lidostā "Rīga" ierastos plkst.22. Lidmašīna maršrutā Rīga-Stokholma-Nica no Rīgas dosies šodien plkst.10.45.

Tāpat šodien plkst.10 no Rīgas lidostas izlidos "SmartLynx" reiss maršrutā Rīga-Kopenhāgena-Tenerife. Baltijas valstspiederīgo nokļūšanai mājās reiss "MYX8422" izlidos no Spānijas salas Tenerifes 16.aprīlī plkst.12.30, lai ielidotu plkst.19 Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā, no kuras plkst. 20 izlidotu uz Rīgu un nosēstos starptautiskajā lidostā Rīga tās pašas dienas vakarā plkst.22.30.

Kā informēja SM, pārvadājuma organizētāja, tūrisma aģentūra "Atlantic Travel", ir apņēmusies visus pasažierus no lidostas nogādāt līdz dzīvesvietai vai valsts robežai.

Kā liecina informācija "Atlantic Travel" mājaslapā, biļešu cenas uz reisiem ir sākot no 179 eiro. Par minētajiem "SmartLynx" repatriācijas reisiem plašāka informācija pieejama "www.airatlantic.eu" vai, zvanot pa tālruni +371 67 220 505 no plkst.9 līdz 18 vai pa tālruni +371 22 073 994 no plkst.6 līdz 24.