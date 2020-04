"Sprādziens bija tik spēcīgs, ka stikli izlidoja laukā." Rīgā daudzdzīvokļu namā uzsprāgst skrejritenis

"Izdzirdēju nereālu blīkšķi un stiklu šķindoņu. Es izskrēju uz sava balkona un ieraudzīju stiklus no kaimiņa balkona. Viss bija sašķaidīts. Es uzreiz izsaucu glābšanas dienestu, pateicu, ka ir šāda situācija. Es personīgi nobijos, ka kāds ir izkritis pa logu," raidījumam "Degpunktā" stāstīja nama iedzīvotāja Olesja.

Ugunsdzēsējiem notikuma vietā bija jātiek galā ar liesmām, kas izcēlās uzreiz pēc sprādziena. Uz balkonā degušas sadzīves mantas un griesti. Kamēr glābēji dzēsuši mitekli, mediķi no telpām izveda sirmu kundzi, kuru aizveda uz slimnīcu. Kaimiņi saka, ka viņa paturēta stacionārā. Par skrejriteņa īpašnieku zināms, ka viņš palicis neskarts.

"Tas bija elektriskais skrejritenis. Cik es noprotu, tas vīrietis sākumā nopirka skrejriteni veikalā, bet vēlāk viņš saprata, ka ir nepieciešams kaut kas jaudīgāks, un, cik es saprotu, viņš jau citu skrejriteni nopirka, tā teikt, no rokas. Es to nevaru apgalvot, tikai dalos ar versiju, ko dzirdēju no citiem. Tāds ir iznākums. Stikli izlidoja ārā, nezinu, vai šobrīd tur kāds dzīvo," stāstīja Olesja.