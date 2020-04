"Bērns uz ielas palika šoka stāvoklī, ar mirušu suni pavadā." Policija meklē šoferi, kurš aizbrauca no notikuma vietas

Suni bērnam pie pavadas notriekusi sarkanas krāsas automašīna un šoferis no notikuma vietas aizbēdzis. Mājdzīvnieks notikuma vietā no gūtajām traumām nomira.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149. panta 16. punkta piektajā daļā minēts, ka par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu paredzēts velosipēda un mopēda vadītājam naudas sods no septiņiem līdz 55 eiro, cita transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 700 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.