Video ⟩ Latvijā un pasaulē slaveni bārmeņi pašizolācijas laikā pagatavo kopīgu kokteili

“Regulāri arī pašizolācijas laikā sazinos ar saviem amata brāļiem un māsām no visas pasaules. Pēc aptuveni divu nedēļu ilga darba, kurā piedalījās bārmeņi no Austrālijas, ASV, Meksikas, Polijas, Austrijas, Ukrainas, Latvijas un citām valstīm, tapa pacilājošs video,” stāsta Ansis Ancovs.

“Šajā video redzami patiešām lieli vārdi bārmeņu industrijā: trīskārtējs pasaules flair čempions Mareks Poslužnijs no Polijas, pasaules čempioni klasiskajā disciplīnā Mario Hoferers no Austrijas, Andris Reizenbergs no Latvijas, Agneška Čieslar no Polijas, kā arī astoņkārtējs Austrijas flair čempions un trīskārtējs pasaules čempionāta finālists Štefans Haneders no Austrijas, ASV dzīvojošais ukraiņu talants Vlodimirs Burjanovs un vairāku pasaules čempionātu finālists Klintons Veirs no Austrālijas,” stāsta kādreizējais pasaules čempions kokteiļmākslā Ansis Ancovs.