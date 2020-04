TV ekrānos nonācis ilgi gaidītais šovs par Virsnīšu ģimenes piedzīvojumiem Āfrikā

“Mēs ticam - sapņi piepildās tikai darot. Vēlamies atklāt, ka Āfrika ir biedējoša tikai pa gabalu, tai pietuvojoties, tā atveras un ir iespēja piedzīvot visu emociju gammu. Tomēr tai pat laikā tā ir tik ļoti atšķirīga no pasaules, kurā dzīvojam mēs. Sajūta, kuru atvedām līdzi no šī daudzu gadu garumā izsapņotā ceļojuma un kuru gribam parādīt arī skatītājiem - ja kaut ko nesaprotam, tas nenozīmē, ka tas ir nepareizi. Mēs arī varam, ja viņi var! Nebaidieties izzināt pasauli un, ja ir iespēja, ceļot kopā ar bērniem, jo tā ir neatsverama pieredze visai ģimenei,” šova “Virsnīši Āfrikā” skatītājus iedrošina Kristīne Virsnīte.

Ja jau reiz nokļuvuši tik tālu prom no mājām, ir interesanti uzzināt, vai arī šeit dzīvo kādi latvieši, tāpēc ģimene satiek tautiešus Madaru un Edgaru no Go4adventure, kas jau septiņus gadus rīko velo, sērfošanas un kalnā kāpšanas nometnes ceļotājiem. Kopā ar viņiem Virsnīši atklās marokāņu raksturīgākās īpašības un to, kāpēc iebraucēji šeit nekad netiks saukti par savējiem un kāpēc tas nemaz netraucē Marokā justies labi. Netrūks arī spilgti ieskati Virsnīšu ģimenes sadzīvē - Kaspars kopā ar vietējiem gatavos ēdienu Marokai raksturīgā māla traukā - tadžīnā, tiks lāpīts kempera jumts, jo tas būs sācis pilēt un gaidāmi arī citas ne mazāk spilgtas dēkas. Drosmīgais piedzīvojumu realitātes šovs “Virsnīši Āfrikā” – no 18. aprīļa sestdienās plkst. 20:30 piedzīvojumu kanālā 360TV, bet nepacietīgākie skatītāji visas šova sērijas jau šobrīd var noskatīties lietotnē “Shortcut. ”