Lēmums par "US Open" norisi varētu tikt pieņemts jūnijā

"US Open" šogad jānorisinās no 31.augusta līdz 14.septembrim.

"Neesam nosprauduši noteiktu datumu, kurā pieņems lēmumu, jo viss noris ļoti ātri," intervijā "New York Times" atklāja ASV Tenisa asociācijas (USTA) vadītājs Maikls Douzs. "Domāju, tas varētu būt jūnija otrajā pusē, kaut kad jūnijā."

Atklātajā ērā šī būs pirmā reize, kad nenorisināsies prestižais turnīrs. Iepriekšējo reizi tenisisti Vimbldonas kortos neizgāja no 1940. līdz 1945.gadam, kad norisinājās Otrais pasaules karš. Tāpat turnīrs nenotika no 1915. līdz 1918.gadam Pirmā pasaules kara laikā.

Tikmēr sezonas otrais "Grand Slam" turnīrs - Francijas atklātais čempionāts - no vasaras sākuma pārcelts uz rudeni. "Roland Garros" turnīram šogad bija jānotiek no 25.maija līdz 7.jūnijam, bet tagad tas iecerēts no 20.septembra līdz 4.oktobrim.