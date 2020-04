RAKUS cer, ka drīzumā atjaunos daļu no ambulatorajiem pakalpojumiem, kuru sniegšana Covid-19 epidēmijas dēļ ir ierobežota

Piemaksu apjoms būs atkarīgs no personāla atalgojuma, tostarp 50% piemaksa būs tad, ja personāls bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimniekiem vai strādājis laboratorijā, savukārt citiem tā būs 30% apmērā no algas. Piemaksas RAKUS izmaksās ap 700 darbiniekiem jeb 15% no kopējā skaita, pamatā tiem, kas strādā Latvijas Infektoloģijas centrā (LIC), laboratorijā un uzņemšanā.