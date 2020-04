Pukinsks: Jāpalīdz LFF atbrīvoties no vēsturiskā mantojuma

"Esošajai situācijai, kurā LFF sadarbojas ar VID, sniedzot visu pieprasīto informāciju dienesta veikto procesuālo darbību ietvaros, ir jāpalīdz federācijai atbrīvoties no tās vēsturiskā mantojuma", uzsver LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

"VID šajā procesā no mums pieprasa un mēs tam sniedzam lielu apjomu ar finanšu dokumentāciju, kas skar LFF darbības nodokļu nomaksas kontekstā teju desmit gadu periodā," skaidro LFF ģenerālsekretārs. "Ticam, ka šis process VID ļaus izdarīt atbilstošus secinājumus un ka šie secinājumi palīdzēs mums kā organizācijai atbrīvoties no, ja to tā var saukt, vēsturiskā mantojuma."