Lelde Dreimane dalās ar pirmo foto un pārdomām pēc atgriešanās Latvijā no Taizemes

Paldies visiem, kas domās un darbos bija ar mani un sniedza atbalstu. Esmu nokļuvusi mājās sveika un vesela 🙏 Uzsāku savu divu nedēļu pašizolācijas kūri. Esmu izrēķinājusi, ka tās būs 336 h no kurām aptuveni 112h pavadīšu miegā. Tātad atliek 224 h. Šīs būs ļoti īpašas 224 h. Laiks, ko es veltīšu sev. Pēdējos gados tik bieži aizbildinājos ar “ Man nav laika, man nav laika! “ Tagad man ir uzdāvināts laiks! Tas ir jānovērtē un jāizmanto lietderīgi 🙏 #Diena1 #quarantine #day1 #staysafe #stayhome #paliecmajās

Lelde Dreimane (@leldedreimane) on Apr 17, 2020 at 1:40am PDT