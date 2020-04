Uzvara derībās par katru cenu - kā Maikls Džordans no "Bulls" apsarga izkrāpa vairākus tūkstošus dolāru

Bet Džordanam ļoti patika arī jebkādas azartspēles. Sazvērestības teoriju cienītāji apgalvo, ka aizsarga karjeras divu gadu pārtraukums aizvadītā gadsimta deviņdesmito gadu vidū bija toreizējā komisāra Deivida Sterna piespriesta diskvalifikācija, nevis paša basketbolista lēmums. Bet ne par to stāsts šoreiz.

Nesenā intervijā ar žurnālisti Reičelu Nikolsu Džordana bijušie cīņu biedri Skotijs Pipens un Stīvs Kers atcerējās, kā bija atrasties vienā komandā ar Maiklu Džordanu. Nikolsa abiem kungiem vaicāja, vai patiess ir stāsts par to, kā Maikls Džordans burtiski krāpās pavisam neparastās derībās.

"Bulls" mājas spēlēs uz lielā videokuba pārtraukumos parādījās dažādas spēles, piemēram, ar datorgrafiku izstrādātas zirgu skriešanās sacensības un tamlīdzīgas. Tiesa, katrai no šīm spēlītēm bija arī viens uzvarētājs, ko, protams, zināja kuba operatori. Izrādās, ka Džordans pirms mačiem ir noskaidrojis, kādi būs kubā redzamo spēļu rezultāti, un izaicinājis komandas biedrus uz derībām.

"Mani viņš ne reizi neaicināja derēt, bet mums bija drošības darbinieks vārdā Džons Keps. Tagad viņš diemžēl ir miris. Keps ar Maiklu saderēja pirms katras mājas spēles. Vienīgās reizes, kad Keps uzvarēja, bija gadījumi, kad viņš veiksmīgi uzminēja pareizo uzvarētāju. Visos citos gadījumos, protams, uzvarēja Maikls. Viņš šādās derībās no nabaga puiša vinnēja aptuveni 4100 dolārus."

Džordans aicinājis komandas biedrus saderēt uz to, kura no viņu somām uz to saņemšanas lentes iznāks pirmā. Spēlētāji, priecājoties par iespēju pārspēt Džordanu, derībām piekrita.