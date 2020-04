Jaunzeme: Dīkstāves pabalsti tiek atteikti 46% gadījumu

"Galvenokārt atteikuma iemesls ir tas, ka uzņēmumi iepriekš nodokļos valstij nav maksājuši pat 200 eiro mēnesī - tas ir 35% no kopējā atteikumu skaita. Nākamais lielākais atteikumu iemesls ir nodokļu parādu esamība," skaidroja Jaunzeme.

"Tagad redzam, ka pabalstam pārsvarā piesakās mazie uzņēmumi ar ne pārāk labu nodokļu nomaksas disciplīnu. Par to liecina arī tas, ka vidējais izmaksātā dīkstāves pabalsta apmērs ir 250 eiro, kas ir būtiski mazāk nekā vidējā alga valstī," sacīja Jaunzeme.

Viņa piebilda, ka ļoti maz pieteikumu tiek saņemts no uzņēmumiem, kuri ir Padziļinātās sadarbības programmas jeb tā dēvētā "baltā saraksta" dalībnieki. No programmas Sudraba līmeņa pabalstam ir saņemts tikai viens pieteikums par 11 darbiniekiem, bet no programmas Bronzas līmeņa saņemti 22 pieteikumi par 265 darbiniekiem.