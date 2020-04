SPKC nāk klajā ar jaunāko informāciju par Covid-19 izplatību Latvijā

Patlaban stacionārā atrodas 42 pacienti, tostarp viens jauns gadījums pēdējā diennaktī. No šiem pacientiem 37 ir ar vidēju slimības gaitu, bet pieci - ar smagu. No stacionāra līdz šim izrakstīts 61 pacients.

Diennakts laikā vecuma grupā virs 70 gadiem Covid-19 pacientu skaits palielinājies par četriem cilvēkiem, divi saslimušie iekļauti vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, bet pa vienam - vecuma grupās no 40 līdz 49 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Viens no visiem šiem astoņiem pacientiem bija diagnosticēts jau iepriekšējā diennaktī, bet uzreiz vēl nebija iekļauts nevienā vecuma kategorijā.