Honorāri, uzkrājums un gandrīz 40 500 eiro alga. Latvijas Nacionālā teātra direktora Jāņa Vimbas amatpersonas deklarācija

Par darbu Nacionālajā teātrī viņš nopelnījis 40 500 eiro, savukārt honorārā no teātra Vimba saņēmis 800 eiro. Tāpat viņš deklarējis 924 eiro kā citus ienākumus no Nacionālā teātra.

Vimba saņēmis honorāru arī no Valmieras drāmas teātra 270 eiro apmērā un no uzņēmuma "Mute Studija" - 260 eiro. No darījuma ar Uldi Sniķeri Nacionālā teātra direktors saņēmis 5500 eiro.