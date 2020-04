""Kovidiotu" ir mazākums." Latviešu mediķis Lielbritānijā par darbu pandēmijas laikā

"Ja man būtu simptomi, mani nekavējoties noņemtu no trases un aizsūtītu uztaisīt testu. Būtu jāizolējas uzreiz, negaidot rezultātu. Ja simptomi parādās mājās, es par to paziņoju uz darbu un zvanu 111, kuru gan esot ļoti grūti sazvanīt. Lai arī ko cilvēki nerunā, lai kādi nebūtu viedokļi, viens ir skaidrs – Apvienotā Karaliste šāda mēroga problēmai nebija gatava. Turklāt situāciju pasliktināja valdības lēnā reakcija," norāda mediķis.

"Esmu diezgan apmierināts, ka man no maija mainīs dežūras. Vairs nebūs jāstrādā no 8.00-17.00, bet gan no 8.00-20.30. Tādējādi es nedēļas stundu normu izpildīšu ātrāk, un man tiks papildu brīvdienas. Nemaisīšos pa hospitāli, bet būšu mājās, līdz ar to samazināsies arī inficēšanās risks," viņš stāstīja.