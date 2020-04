Mūžībā devies viens no Trešās atmodas līderiem Visvaldis Lācis

Visvaldis Lācis ir dzimis 1924. gada 12. martā Valmierā, bijis viens no Trešās atmodas līderiem, kā arī 9. un 10.Saeimas deputāts. 1943. gadā viņš iesaukts Latviešu leģionā, kur dienējis 19. divīzijā.

9. Saeimā Visvaldis Lācis tika ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības saraksta, taču 2007. gada oktobrī izstājies no Zaļās partijas un ZZS Saeimas frakcijas, jo bija pret Alekseja Loskotova atbrīvošanu no KNAB vadītāja amata un frakcijas vadības spiedienu attiecīgajā Saeimas balsojumā.