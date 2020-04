Saeimas "Saskaņa" frakcija aicina apturēt administratīvi teritoriālas reformas turpmāko virzību līdz 2022. gadam

"Tomēr apstākļi ir mainījušies. To rāda situācija valstī un pasaulē pēc Covid-19 izplatības un tam sekojošu ārkārtas pasākumu ieviešanas. Ekonomiskā krīze pēc tam, kad būsim izgājuši no Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtas situācijas, būs dziļa. Tādu Latvija vēl nav piedzīvojusi, šobrīd prognozē speciālisti. Līdz ar to Latvija ir lielu izaicinājumu priekšā. Prognozēt, ko katra cilvēka ikdienā ienesīs ārkārtējās situācijas radītās sekas, nav pat iespējams," teikts frakcijas izplatītajā paziņojumā.