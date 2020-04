Piemaksas Covid-19 frontes pirmajai līnijai. Kam vēl bez mediķiem pienākas prēmijas?

VI piemaksas saņēmuši 19 darbinieki, un to kopējais apmērs sasniedzis 8591 eiro. Lielākajai daļa no piemaksas saņēmušajiem jeb 11 darbiniekiem tās bijušas 30% apmērā, un šādas piemaksas vidējais apmērs bijis teju 576 eiro, kopā veidojot 6332 eiro.

30% piemaksas saņēmuši arī 28 NVD darbinieki, un vidējais to apmērs bijis 390 eiro. Vēl diviem piešķirtas 20% piemaksas vidēji 374 eiro apmērā.

Savukārt lielākajai daļai piemaksas saņēmušo SPKC darbinieku tās nav pārsniegušas 20%. Šajā iestādē piemaksas saņēmuši 88 darbinieki, un 54 no tiem tieši 20% jeb 227 eiro apmērā. Kopsummā SPKC darbiniekiem izmaksāti 15 018 eiro, bet šiem 54 darbiniekiem maksāto piemaksu apmērs sasniedz 12 253.

Ievērojamam piemaksu saņēmušo SPKC darbinieku skaitam - 26 - to apmērs bijis tikai 5% no atalgojuma jeb 50 eiro. Vēl četri saņēmuši 10% piemaksas, viens - piemaksu 15% apmērā. Tikai trim SPKC darbiniekiem izmaksātas piemaksas 30% apmērā, un vidējais to apmērs bijis 294 eiro.