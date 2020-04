Kopīgi rituāli un sirmgalvju ārstēšana ar pieskārieniem. Kas notika "Zilajā krustā" īsi pirms Covid-19 uzliesmojuma?

Viena no hipotēzēm par infekcijas ienešanu patversmē saistīta ar to, ka veidojušies kontakti starp cilvēkiem, kas atgriezušies Latvijā, un to krietni atzīmējuši, un bezpajumtniekiem, kuri zinājuši, kā tikt pie alkohola pēc krogu slēgšanas.