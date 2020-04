Atbalsts Covid-19 radītās krīzes pārvarēšanai: mājsaimniecību un uzņēmumu parādi palielinās

Valdības sniegtās kredītu garantijas ļauj bankām uzlabot kredītu kvalitāti. Līdz ar to tām krīzes laikā nav jāveic tik lieli uzkrājumi. Bankas no savas puses ir nākušas pretī klientiem un piedāvā kredītu brīvdienas.

Tomēr tā nav labdarība. Praksē kredītu brīvdienas nozīmē, ka bankas uz laiku no trīs mēnešiem līdz gadam atbrīvo klientus no pamatsummas maksājumiem. Tātad aizņēmēji nedzēš paņemto kredītu, bet turpina bankai maksāt procentus. Ja kredīts paņemts nesen, tad procenti var sasniegt gandrīz pusi no maksājuma.